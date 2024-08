Paris2024: Ciclista Maria Martins termina omnium na 14.ª posição

A ciclista portuguesa Maria Martins terminou hoje na 14.ª posição o omnium feminino de Paris2024, na despedida desportiva de Portugal desta edição dos Jogos Olímpicos.

Última portuguesa a competir, Maria Martins, que tinha sido sétima em Tóquio2020, terminou com 61 pontos o concurso de omnium, ganho pela norte-americana Jennifer Valente (144), seguida da polaca Daria Pikulik (131) e da neozelandesa Ally Wollaston (125), segunda e terceira, respetivamente.

Portugal termina Paris2024 com quatro medalhas, com o destaque a ir para o ouro no madison dos ciclistas Rui Oliveira e Iúri Leitão, que foi prata no omnium masculino, e com Pedro Pichardo a ser segundo no triplo salto e a judoca Patrícia Sampaio a conquistar o bronze em -78kg, além de outros 10 diplomas.