Pampilhosa da Serra requalifica com 880 mil euros Paços do Concelho

A Câmara da Pampilhosa da Serra vai avançar com a remodelação do edifício dos Paços do Concelho, num investimento de 880 mil euros, financiado em 50% pelo Estado português.

“A remodelação tem muito a ver com a parte estrutural do edifício e a eficiência energética”, disse à agência Lusa o presidente da autarquia, Jorge Custódio.

Segundo o autarca, o imóvel, que remonta à década de 70 do século XX, necessita de uma nova cobertura, mais resistente e de maior eficiência térmica, e de melhorar as condições de mobilidade, de forma a garantir o acesso integral a todos os pisos.

A intervenção inclui trabalhos de impermeabilização, serralharia, revestimento e pinturas, no interior e exterior do edifício, que ao longo dos anos “foi tendo algumas operações mais leves de manutenção”.

O município assinou na quinta-feira o contrato de financiamento da intervenção, no âmbito do Programa de Cooperação Técnica e Financeira, destinado à Reabilitação do Edifício dos Paços do Concelho, com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Centro e a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL).

O investimento total elegível ascende a 880.261,78 euros, com a DGAL a suportar metade do valor.

“Este era um projeto que estava na gaveta há algum tempo e que agora, com o apoio de 50%, vai ser possível iniciar assim que possível”, frisou Jorge Custódio, referindo que as obras devem durar cerca de um ano.