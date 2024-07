Pampilhosa da Serra: Peregrinação e concerto marcam um ano da Jornada Mundial da Juventude

O Serviço Diocesano da Juventude (SDJ) da Diocese de Coimbra vai assinalar, em Pampilhosa da Serra, o primeiro ano da Jornada Mundial da Juventude – JMJ Lisboa 2023, com uma peregrinação da Cruz Peregrina e um concerto do Coro COD, que terão lugar nos dias 20 e 21 de julho.

A celebração do primeiro aniversário da JMJ na Diocese de Coimbra, “da chegada dos primeiros peregrinos”, vai começar com a peregrinação da réplica da Cruz Peregrina desta diocese, que está a título permanente na Sé Velha, no dia 20 de julho, numa organização da Unidade Pastoral (UP) da Pampilhosa da Serra, com início em Dornelas do Zêzere.

Um dia depois, a 21 de julho, acontece um concerto do Coro COD Coimbra – grupo criado no contexto da Jornada que se mantém em funcionamento e continua a crescer –, numa iniciativa dinamizada pelo Serviço Diocesano da Juventude de Coimbra, a Unidade Pastoral de Pampilhosa da Serra e o Município de Pampilhosa da Serra.

Mais de mil peregrinos

O Serviço Diocesano da Juventude de Coimbra explica que escolheram o concelho serrano para esta festa por ter sido criado “um verdadeiro ambiente de JMJ durante estes dias”, sendo que Hugo Monteiro, coordenador do Serviço Diocesano da Juventude de Coimbra, recorda que uma vila com cerca de quatro mil habitantes, recebeu mais de mil peregrinos, “um número arrebatador”.

