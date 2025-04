Pampilhosa da Serra inicia segunda-feira plantação de vinha na bacia do Zêzere

O município da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, inicia na segunda-feira a plantação de vários hectares de vinha no vale do Zêzere, no âmbito da Operação Integrada de Gestão da Paisagem (OIGP) da Travessa.

Em declarações à agência Lusa, o vereador Rui Simão explicou que a Câmara assumiu diretamente a responsabilidade pela plantação e manutenção da vinha na Área Integrada de Gestão da Paisagem (AIGP) da Travessa, na sequência da aprovação, por unanimidade, da minuta do contrato de adesão na modalidade de execução pelo proprietário.

A gestão da OIGP foi entregue pelo município da Pampilhosa da Serra à Florestgal, empresa pública que é responsável pela estruturação do processo de transformação da paisagem em mais de 4.000 hectares ao longo da bacia do rio Zêzere.

“Está estabelecido um contrato em que a entidade gestora apoiará financeiramente o município no valor de cerca de 900 mil euros, para intervenções nas áreas que são da sua propriedade, neste caso para implantar vinha”, adiantou Rui Simão.

O autarca salientou que estão em curso trabalhos de preparação de 30 hectares de terreno para plantação de vinha, dos 60 autorizados pelo Instituto da Vinha e do Vinho.

“Na segunda-feira daremos início à plantação das castas nos cerca de 20 hectares que já estão preparados”, informou o vereador, salientando que cada hectare comporta cerca de 3.500 plantas.

A Câmara Municipal “decidiu ser um agente de transformação, escolheu um local apropriado para desenvolver um projeto de vinha, foi à procura dos reais titulares de direitos sob essas parcelas, identificou 248 parcelas, das quais adquiriu pelo direito privado 212, entre os anos 2022 e 2023, tomando posse administrativa das restantes já em 2024”, recordou.

“Se não fosse feito este caminho já não iríamos a tempo de enfrentar as diversas etapas administrativas e aceder às janelas de financiamento, em particular do PRR”, sublinhou Rui Simão.

A OIGP abrange uma área de cerca de 4.000 hectares ao longo da bacia do rio Zêzere e um investimento de total de 19,7 milhões de euros (ME), de acordo com o despacho do Governo publicado em Diário da República no dia 16 de dezembro.

A operação vai ser financiada em 9,23 ME pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), dos quais 1,1 ME se destina à plantação de 30 hectares de vinha.

A área de intervenção envolve cerca de 1.500 proprietários, que podem vir a retirar rentabilidade anual dos seus terrenos sem necessitarem de efetuar qualquer investimento.

A plantação da vinha é o projeto âncora da OIGP, que vai reduzir as faixas de eucalipto, manter os olivais junto às povoações e avançar com plantações em mosaico, atravessadas por estradas, com medronheiros e espécies folhosas”, sublinhou.