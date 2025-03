Pampilhosa da Serra: Governante sensibilizado para intervenção urgente na Garganta do Zêzere

O secretário de Estado do Ambiente, Emídio Sousa, conheceu, no terreno, os constrangimentos de ordem ambiental e de segurança rodoviária provocados pela instabilidade da vertente rochosa da margem direita da Garganta do Zêzere.

A visita, realizada na manhã da última segunda-feira, surgiu na sequência de um convite efetuado pelo Município de Pampilhosa da Serra no ano passado, e contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Oleiros, Miguel Marques.

“Continuamos a fazer todos os esforços para encontrar uma solução definitiva para este problema que se arrasta há demasiado tempo”, expressou, na ocasião, o presidente da Câmara de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio.

O autarca reiterou que a complexidade da obra, numa zona classificada como geomonumento pela UNESCO, e o valor previsto no projeto de execução – cerca de 1 milhão e 200 mil euros –, levam a que seja “indispensável o apoio do Governo”.

