Pampilhosa da Serra: Concerto à luz das estrelas no Observatório Astronómico de Fajão

O espetáculo “Concertos Clandestinos – A um Palmo do Céu”, por Helder Bruno, vai ter lugar no sábado, “a mais de 700 metros de altura” e “à luz das estrelas”, no Observatório Astronómico de Fajão, concelho de Pampilhosa da Serra.

“Vistas arrebatadoras, um dos melhores céus estrelados do mundo, um piano e um artista talentoso, são a conjugação perfeita para ser ouvida e sentida na dome, na aldeia de Fajão”, afirma, numa nota, a Câmara de Pampilhosa da Serra.

Após o espetáculo, decorre uma sessão de observação do céu, inserida no ciclo de ‘workshops’ promovidos pelo Clube de Astronomia do Alva, sendo a entrada para as iniciativas gratuita, mas sujeita a inscrição prévia.