Pampilhosa da Serra: Centro2030 traz 45,5 milhões para investir no Pinhal Interior

O Salão Nobre da Câmara Municipal (CM) de Pampilhosa da Serra acolhe hoje, a partir das 10H00, a cerimónia pública de formalização do acordo celebrado entre a Autoridade de Gestão do Programa Regional do Centro 2021-2027 (Centro 2030), cinco comunidades intermunicipais–Região de Coimbra, Região de Leiria, Médio Tejo, Beira Baixa e Beiras e Serra da Estrela– e a ADXTUR –Agência para o Desenvolvimento Turístico das Aldeias do Xisto–, para “a operacionalização da Intervenção Integrada de Base Territorial do Pinhal Interior”, destaca comunicação da autarquia pampilhosense.

A sessão conta com a participação da presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), Isabel Damasceno, e do secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território, Hernâni Dias.

