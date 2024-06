Pampilhosa da Serra aprova rede de transporte escolares com 15 circuitos

A Câmara da Pampilhosa da Serra aprovou o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2024/2025, que irá abranger 164 alunos num total de 15 circuitos, divididos em quatro tipologias, foi hoje anunciado.

Segundo comunicado da autarquia, os circuitos vão abranger transportes em carreiras públicas, transportes especiais de ligação às carreiras públicas, transportes especiais diretos e ainda o transporte de uma criança com direitos especiais.

“Esta rede de transportes escolares, que previamente obteve parecer favorável do Conselho Municipal de Educação, foi elaborada muito à imagem do que são as necessidades individuais das famílias e alunos”, detalhou o presidente da autarquia, Jorge Custódio, em comunicado.

De acordo com o autarca, a rede aprovada tem muitas ramificações para conseguir “ir buscar os alunos praticamente à porta de casa e com isso dar melhores condições aos alunos e aos pais”.

O município aprovou ainda, à semelhança dos anos anteriores, a oferta dos livros de fichas e cadernos de atividades a todos os alunos do Agrupamento, num complemento à oferta dos manuais escolares por parte do Governo.

“Mais uma vez a Câmara Municipal chama a si essa despesa, apoiando os pais e garantindo equidade no acesso dos alunos a estes materiais”, frisou Jorge Custódio.