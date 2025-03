Pampilhosa da Serra acolheu debate centrado na prevenção de incêndios

A prevenção de incêndios rurais na Península Ibérica, a gestão transfronteiriça das florestas e a agenda da União Europeia foram três tópicos que ontem foram debatidos no Auditório Municipal de Pampilhosa da Serra.

Com a participação de especialistas de Portugal e Espanha, o município serrano acolheu a conferência “FIREPOCTEP+: Dia Internacional das Floresta”, uma iniciativa organizada pela é dinamizada pela Comunidade Intermunicipal (CIM) da Região de Coimbra e pelo projeto Firepoctep+.

No período de acolhimento aos participantes, a vice-Presidente da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, Alexandra Tomé, frisou que o “trabalho do projeto e do consórcio é muito importante para o Município e para a Região”. “Este interior de Portugal tem de ser protegido e cabe-nos a nós fazer esse caminho, juntando especialistas, entidades públicas e privadas”, acrescentou.

Na ótica do secretário executivo da CIM da Região de Coimbra, Jorge Brito, os “territórios, os solos, as pessoas e o sistema financeiro não aguentam a cadência e a recorrência recente dos fogos florestais”. O responsável considerou ser necessário inverter este “desafio” com “conhecimento, partilha e com a descoberta de melhores formas para mitigar este problema e ganhar resiliência”.

