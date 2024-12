Orçamento de Arganil para 2025 cresce para quase 42 ME à custa do PRR

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano do município de Arganil para 2025 registaram uma subida significativa de 25,9 para 41,9 milhões de euros à custa dos financiamentos do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Segundo aquela autarquia do interior do distrito de Coimbra, junto à Serra do Açor, trata-se de aumento de cerca de 34,5% face ao orçamento de 2024.

“A proposta orçamental para 2025 assume uma abordagem abrangente e transversal, contemplando medidas estruturantes que pretendem apoiar todos os setores da comunidade, responder aos desafios emergentes e preparar Arganil para um futuro mais resiliente”, considerou o presidente da autarquia.

Em declarações à agência Lusa, o autarca Luís Paulo Costa (PSD) frisou que o setor da educação é o que mais se destaca em termos orçamentais, com uma dotação de 8,6 milhões.

Deste montante, 5,5 milhões de euros destinam-se à requalificação da Escola Secundária de Arganil, já em curso, e da Escola Básica 2,3 de Côja, ambas suportadas pelo PRR.

A habitação a custos acessíveis surge logo a seguir na lista de prioridades, com um investimento previsto em 2025 de 5,8 milhões de euros, também financiados integralmente pelo PRR.

O Orçamento reserva também 1,5 milhões de euros para a construção do novo Serviço de Urgência Básica (SUB) e Centro de Saúde de Arganil, obra que vai custar um total de 5,8 milhões de euros e é também suportada pelo PRR.

Na área cultural, o destaque vai para a reabilitação do Teatro Alves Coelho, com 1,5 milhões de euros para 2025, cuja intervenção se vai estender até 2027, num investimento total de cinco milhões de euros, financiado a 85% por fundos europeus.

O município de Arganil estima também disponibilizar dois milhões de euros para a requalificação da rede viária e 1,9 milhões de euros para o setor do turismo, em que se destaca a intervenção no parque municipal de campismo.

Para saneamento, abastecimento de água e resíduos sólidos, o orçamento municipal reserva 3,1 milhões de euros.

Os vereadores do PS abstiveram-se na votação do documento por estarem incluídas obras “importantes, que são úteis e válidas”, como a requalificação de escolas e a construção de um novo centro de saúde.

“Estamos perante um orçamento bastante ambicioso e com obras que são úteis, mas temos dúvidas da execução de muitas verbas em 2025”, disse à agência Lusa o socialista Paulo Teles Marques.

O autarca considerou, no entanto, que o documento é bastante empolado pelos financiamentos previstos em diversos programas de apoio e tem propósitos eleitoralistas, ao deixar para 2025, ano de eleições autárquicas, um conjunto de obras na rede viária e em parques de lazer, que transitaram do orçamento deste ano.

Além disso, criticou, o executivo “insiste em não apresentar propostas de apoio à natalidade e bolsas de estudo para alunos do ensino superior”.