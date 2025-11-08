Em linha com os tempos sombrios que tombam sobre o mundo, também nós praticamos, ou deixamos praticar, o antiquíssimo desporto de expulsar o outro.

O outro, de outra cor, de outra casta, de outra tribo, de outra paragem é o bode expiatório de todos os males, reais ou imaginados, que assolam o quotidiano pessoal e a vida coletiva.

Ora, como é de elementar sabedoria, o sacrifício do bode, pela eliminação física ou pela expulsão da comunidade, é remédio santo para as aflições da tribo.

Judeus, arménios, leprosos, ciganos, homossexuais, deficientes, sem abrigo, ilegais e demais agentes patológicos das ordens instaladas dão, ao longo das épocas, suficiente testemunho das purificadoras limpezas étnicas das comunidades fechadas, ou que se querem fechar.

A constituição da República, piedosamente proclama, no artigo 13º, terem todos os cidadãos a mesma dignidade social e serem iguais perante a lei, ninguém podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas, instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.

Eis um belo exemplo de uma norma caduca.

Como, sem necessidade de elaborada explicação hermenêutica, os sofismas das novas políticas legislativas em matéria de nacionalidade e de estrangeiros, demonstram à saciedade.

Mas neste Estado, que se diz de Direito e Democrático, há, confessemos, lugar para o estrangeiro. Posto que o gentio seja rico, muito rico, nómada digital ou sedentário analógico, apto a comprar douradas autorizações de residência e títulos de nacionalidade, assim fazendo a feliz fortuna de um restrito nicho de especuladores e consultores pátrios.

Não há, neste Estado, que se diz de Direito e Democrático, lugar para pobres, gentios ou nativos.

O que é motivo de escândalo ético. E de insuportabilidade moral.

