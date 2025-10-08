diario as beiras
opiniaoSem categoria

Opinião: “A saúde de que todos precisamos”

08 de outubro às 11 h39
0 comentário(s)
DR

A saúde de que todos precisamos nasce do reconhecimento de que o bem-estar não é um privilégio individual, mas um direito colectivo. A saúde não se limita à ausência de doença: é o resultado de uma teia de relações que nos liga uns aos outros, ao ambiente e às condições sociais que moldam o nosso quotidiano.

A saúde pública, nesse sentido, é o espelho da forma como uma comunidade cuida de si mesma. É o território onde ciência, política e compaixão se encontram para garantir que cada pessoa possa viver com dignidade. Lembra-nos que a prevenção é tão essencial quanto a “cura”, e que a responsabilidade de cuidar uns dos outros deve ser partilhada por todos — governo, profissionais de saúde, instituições e cidadãos.

Mas também nos recorda que as decisões em saúde devem assentar em evidência sólida, e não apenas em percepções avulsas. Criar conhecimento, medir impactos e avaliar resultados são passos indispensáveis para orientar políticas eficazes e justas, capazes de responder às reais necessidades das populações.

Os municípios têm aqui um papel fundamental, pois, é no terreno, junto das comunidades, que essa evidência ganha sentido, transformando dados em acções concretas e políticas que melhoram vidas. São eles que desenham o espaço onde a vida acontece: o urbanismo que promove o convívio, as ruas seguras e arborizadas, o transporte público acessível, os programas culturais e desportivos, as respostas sociais de proximidade. Quando uma autarquia planeia com sensibilidade humana e visão ecológica, está, de facto, a promover saúde pública.

A saúde de que todos precisamos constrói-se nas políticas que reduzem desigualdades, nas escolas que educam para o bem-estar, nos espaços verdes que respiramos e no olhar atento entre vizinhos. Está nas redes de apoio que protegem os mais vulneráveis, na alimentação equilibrada e acessível, e no tempo para descansar e reflectir.

Num mundo onde o ritmo acelera e a solidão se expande, cuidar da saúde é também um gesto de resistência. É aprender a parar, a escutar o Outro e a respeitar os limites. É redescobrir o valor do silêncio, do convívio e do sentido de pertença.
A saúde de que todos precisamos é, no fundo, um projecto ético e solidário, que reconhece que a vida de cada um depende do cuidado de todos. Só uma sociedade que não deixa ninguém para trás — nem pela doença, nem pela indiferença — pode considerar-se verdadeiramente saudável.

Autoria de:

Redação Diário As Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

08 de outubro

Sérgio Conceição é o novo treinador dos sauditas do Al Ittihad
08 de outubro

CDU de Coimbra considera prioritário requalificar Centro de Saúde Norton de Matos
08 de outubro

Pureza (BE) quer roteiro da resistência para valorizar “a Coimbra inconformista”
08 de outubro

Evento em Coimbra promove debate sobre computação quântica e sustentabilidade

opiniao

opiniaoSem categoria
08 de outubro às 11h39

Opinião: “A saúde de que todos precisamos”

0 comentário(s)
opiniao
08 de outubro às 11h36

Opinião: “Plano de inverno do SNS”

0 comentário(s)
opiniao
08 de outubro às 11h34

Opinião: “Urgências de Obstetrícia. Quo Vadis?”

0 comentário(s)

Sem categoria

opiniaoSem categoria
08 de outubro às 11h39

Opinião: “A saúde de que todos precisamos”

0 comentário(s)
CoimbraSem categoria
06 de outubro às 21h33

Pavilhão de antigo colégio privado de Souselas passou para a união de freguesias

0 comentário(s)
DesportoSem categoria
03 de outubro às 10h20

AFC: Seis meses depois e ainda sem bancada

0 comentário(s)