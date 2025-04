Opinião: À Mesa com Portugal–O bacalhau também é português

Um peixe pescado nos mares do Norte é muito português, sim senhora. Acho que se alguém se lembrar de dizer o contrário, no mínimo, é excomungado. Cru, frito, cozido, assado no forno ou na brasa, guisado nas famosas Batatas à Espanhola que o Norte conhece tão bem, panado, etc. e tal, o bacalhau é sempre bem-vindo.

E o que faz dele um produto português? Pois, não será a origem onde este peixinho é criado e alimentado que o faz português, pois essa fica bem longe daqui. Na sua criação, o bacalhau precisa das águas geladas do Atlântico Norte, mas na cura ele gosta dos ares solarengos e bem ventosos da costa portuguesa. Aquela aragem com sabor a sal que bate as praias portuguesas e nos faz desesperar nos melhores dias de sol, é a mesma que transforma e faz do peixe fresco um excelente produto curado. É claro que o sal também ajuda, o sal que se extrai nas marinhas de sal da costa portuguesa, mas este poderia ser levado e utilizado noutro lugar do mundo, já o vento seco e salgado que bate a costa portuguesa muito dificilmente se pode embalar e exportar. Impossível. Para o bem e para o mal, é só nosso.

Depois, o saber-fazer, aquela prática que, de tanto se repetir, se tornou arte e tradição, ajuda a que o processo de salga e cura do bacalhau se tenha tornado num ícone da nossa gastronomia. É que a cozinha é a interpretação do que temos à nossa volta e nunca, mas nunca, ficámos apenas pela proximidade, fomos sempre mais longe. Neste caso, fomos para paragens bem longínquas e ficámos especialistas em salgar e curar o bacalhau dando-lhe a textura ideal para que, no prato, ele se soltasse em lascas.

Mas há outro motivo para o bacalhau seja português, a diversidade de receituário que criámos. Eu sei que são receitas simples, mas muito imbatíveis. Basta pensar no Bacalhau à Brás, à Gomes de Sá, à Narcisa, à Transmontana, e por aí adiante… Quem se lembraria de fazer uma salada com o bacalhau cru, somente meio dessalado, desfiado carregado de bom tomate, cebola, azeite e vinagre? Ou uma simples Açorda, daquelas feitas com o rabo de bacalhau? Ou então, as Caras cozidas regadas de bom azeite acompanhadas com azeitonas curtidas em salmoura. Simples, mas tão bom!

Adoro bacalhau e sim, ele também é português.

