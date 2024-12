Operação da GNR recupera material furtado em Oliveira do Hospital

A GNR recuperou diverso material furtado em Oliveira do Hospital, no distrito de Coimbra, e constituiu arguidos quatro homens, com idades entre os 21 e os 58 anos, anunciou hoje o Comando Territorial de Coimbra.

Em comunicado, aquela força de segurança adiantou que, na sexta-feira, no âmbito de uma investigação por furto qualificado, os militares deram cumprimento a seis buscas: quatro domiciliárias, uma em veículo e outra em anexo agrícola.

No decorrer da operação, foram apreendidas ferramentas manuais e elétricas, materiais e acessórios de construção, materiais e acessórios elétricos e diverso material de economato.