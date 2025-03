Oliveira do Hospital: Vento forte provoca dezenas de milhares de euros de prejuízo no Estádio do Nogueirense

O vento intenso na noite de quarta-feira causou dezenas de milhares de euros em estragos no Estádio de Santo António, da Associação Desportiva Nogueirense, no concelho de Oliveira do Hospital, informou hoje o presidente da organização.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação Desportiva Nogueirense (ADN), Márcio Henriques, explicou que as fortes rajadas que se fizeram sentir por volta das 20:30 de quarta-feira fizeram “levantar completamente a cobertura central da bancada” do Estádio de Santo António.

“Partiu tudo o que era estrutura. E, dentro do estádio, do próprio complexo, também temos uma série de danos. Ainda não temos a noção do valor real do prejuízo, mas serão dezenas de milhares de euros”, lamentou.

De acordo com Márcio Henriques, no momento que a cobertura central da bancada levantou decorria o treino da equipa sénior de futebol.

“Tinha começado há cerca de vinte minutos quando tudo aconteceu. Felizmente, ninguém se magoou”, acrescentou.

Para além da cobertura, o vento danificou também vedações, bancos de apoio, túnel de acesso aos balneários, entre outras infraestruturas.

“Agora vamos tentar, junto das entidades competentes, ver o que é que é possível fazer para recuperar o edifício e as infraestruturas, porque tudo o que está danificado é sucata. É tudo para lixo”, afirmou.

Segundo o presidente da Associação Desportiva Nogueirense, caso não recebam ajuda das autoridades competentes, “não será possível recuperar desta tragédia”.

“Se não acontecer, a única situação possível é encerrar a atividade do clube. Não temos outra forma de contornar esta catástrofe”, concluiu.