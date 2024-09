Oliveira do Hospital: Obras para residência de estudantes do IPC começam no dia 23

O contrato de empreitada de adaptação do antigo Hotel São Paulo em residência para acolher os estudantes da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital do Politécnico de Coimbra (ESTGOH) foi assinado na passada sexta-feira.

Os trabalhos terão início no próximo dia 23 de setembro e têm um prazo previsto de conclusão de 12 meses, pretendendo-se que a residência esteja disponível para receber os estudantes já no próximo ano letivo 2025/26. A nova residência terá uma ocupação de 98 camas.

O ato de assinatura decorreu nos serviços da Presidência do Politécnico de Coimbra. Jorge Conde, presidente do IPC, referiu tratar-se de um momento muito importante, particularmente numa conjuntura em que o problema do alojamento para os estudantes é tão premente. O responsável realçou o crescimento assinalável da ESTGOH, cerca de 300% nos últimos sete/oito anos, chegando hoje aos 700 alunos. “Um crescimento muito importante para a escola, para o IPC e para a cidade de Oliveira do Hospital”, afirmou, salientando o papel da ESTGOH no desenvolvimento da cidade e da região.

Jorge Conde manifestou o desejo que a obra decorra com a celeridade e qualidade necessárias para disponibilizar os quartos aos estudantes em setembro de 2025 e agradeceu a parceria da Câmara Municipal durante o processo de aquisição do imóvel.

“É agradável sabermos que um dos espaços emblemáticos do centro da cidade pertence ao IPC, próximo do local onde, num futuro próximo, nascerá o novo edifício da ESTGOH”, disse o responsável, referindo-se ao projeto de reabilitação e construção de novas infraestruturas na antiga escola do 1.º ciclo que a Câmara Municipal quer desenvolver.