Café Mónaco lembra “Jonas” Polónio na decoração especial para o Mundial de futebol
O Café Mónaco, situado no Bairro Norton de Matos, em Coimbra, já está totalmente decorado para o Mundial de futebol e há um pormenor que salta a vista. “Jonas” Polónio, antigo proprietário do espaço, que faleceu em março do presente ano, está “presente”.
Para assinalar o evento desportivo que está a decorrer nos Estados Unidos da América, Canadá e México, o espaço comercial decorou a sua esplanada com bandeiras de Portugal e, nas mesas, está colada uma “camisola” de Portugal com o nome “Jonas” estampado.
O antigo jogador de râguebi da Académica (AAC Rugby), João Pedro Polónio, faleceu no fim março, devido a doença oncológica.
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