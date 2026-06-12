Coimbra

Café Mónaco lembra “Jonas” Polónio na decoração especial para o Mundial de futebol

12 de junho de 2026 às 17 h05
Homenagem salta à vista | Fotografia: DR
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

O Café Mónaco, situado no Bairro Norton de Matos, em Coimbra, já está totalmente decorado para o Mundial de futebol e há um pormenor que salta a vista. “Jonas” Polónio, antigo proprietário do espaço, que faleceu em março do presente ano, está “presente”.

Para assinalar o evento desportivo que está a decorrer nos Estados Unidos da América, Canadá e México, o espaço comercial decorou a sua esplanada com bandeiras de Portugal e, nas mesas, está colada uma “camisola” de Portugal com o nome “Jonas” estampado.

O antigo jogador de râguebi da Académica (AAC Rugby), João Pedro Polónio, faleceu no fim março, devido a doença oncológica.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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