Ana Abrunhosa e Miguel Antunes a caminho de Singapura para participar no World Cities Summit

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e o vice-presidente Miguel Antunes estão neste momento em trânsito para Singapura, onde vão realizar uma “operação de charme” para divulgar a cidade naquele país do Sudeste Asiático.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, os dois autarcas vão participar no World Cities Summit 2026, que decorre entre os dia 14 e 15 de junho. Ana Abrunhosa vai mesmo ser uma das oradoras do painel “Rejuvenescer o Património Imobiliário para Comunidades Vibrantes”, no dia 15.

A cimeira bienal World Cities Summit (WCS) é uma plataforma global para líderes governamentais e especialistas do setor abordarem os desafios das cidades habitáveis e sustentáveis, partilharem soluções urbanas integradas e forjarem novas parcerias.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS