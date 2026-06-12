Coimbra

Ana Abrunhosa e Miguel Antunes a caminho de Singapura para participar no World Cities Summit

12 de junho de 2026 às 16 h01
Miguel Fonseca e Ana Abrunhosa (no centro) estão em trânsito | Fotografia: DR
António Cerca Martins
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António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

A presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Ana Abrunhosa, e o vice-presidente Miguel Antunes estão neste momento em trânsito para Singapura, onde vão realizar uma “operação de charme” para divulgar a cidade naquele país do Sudeste Asiático.

Segundo o DIÁRIO AS BEIRAS apurou, os dois autarcas vão participar no World Cities Summit 2026,  que decorre entre os dia 14 e 15 de junho. Ana Abrunhosa vai mesmo ser uma das oradoras do painel “Rejuvenescer o Património Imobiliário para Comunidades Vibrantes”, no dia 15.

A cimeira bienal World Cities Summit (WCS) é uma plataforma global para líderes governamentais e especialistas do setor abordarem os desafios das cidades habitáveis e sustentáveis, partilharem soluções urbanas integradas e forjarem novas parcerias.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

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