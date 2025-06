Oliveira do Hospital: João Duarte assume candidatura independente à Câmara Municipal

O antigo presidente da concelhia do CDS/PP, João Duarte, é candidato à Câmara Municipal de Oliveira do Hospital.

“Esta é uma candidatura de base independente onde a esmagadora maioria das pessoas estão fora dos partidos, mas tem o apoio do CDS/PP”, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS, o jovem de 27 anos. “Se for eleito serei eleito como autarca do CDS/PP, mas a lógica da candidatura é independente”, acrescentou.

