Oliveira do Hospital: Investimento de 100 mil euros para melhorar acessibilidades de edifícios municipais

A Câmara Municipal de Oliveira do Hospital viu aprovado um conjunto de candidaturas no valor de 100 mil euros, para melhorar as acessibilidades em cinco edifícios municipais, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

As candidaturas aprovadas dizem respeito a intervenções de melhorias das acessibilidades dos espaços da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Oliveira do Hospital, Escola Profissional de Oliveira do Hospital (Eptoliva), Estádio Municipal de Oliveira do Hospital, Pavilhão B da Escola Secundária de Oliveira do Hospital e Pavilhão Municipal de Oliveira do Hospital.

Cerca de 60 mil euros do investimento total são financiados, ao abrigo do “Acessibilidades 360.º – Programa de Intervenção em Edifícios Públicos”, no âmbito do PRR, visando a promoção da acessibilidade para pessoas com mobilidade condicionada no acesso aos serviços públicos.