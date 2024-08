Oliveira do Hospital: Feira Moçárabe de Lourosa no fim de semana

A freguesia de Lourosa, no concelho de Oliveira do Hospital recebe no fim de semana a décima edição da Feira Moçárabe, que este ano é marcada pelo regresso do Torneio a Cavalo.

Segundo a organização, este é “um evento único no país”, que convida os visitantes a viajar no tempo, até à época em que cristãos e muçulmanos coabitaram naquelas terras.

A programação inclui um desfile e uma arruada com músicos e saltimbancos, bobos e malabaristas; uma exposição de artefactos bélicos, panejamento e acampamento castrense, estátuas humanas, demonstrações de cetraria real, danças orientais, faquirismo com técnicas de manipulação de fogo, vidros e facas e contorcionismo humano; o regresso do Torneio a Cavalo e ainda gastronomia da época.