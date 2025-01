Oliveira do Hospital: “Borrego à Mesa” pretende captar visitantes de todo o país

Borrego assado no forno a lenha, grelhado, em caldeirada, ensopado, guisado, arroz de fressura ou pizza de borrego são alguns dos pratos que integram a segunda edição do Festival “Borrego à Mesa”, que decorre nos dias 31 de janeiro, 1 e 2 de fevereiro em 19 restaurantes de Oliveira do Hospital.

O Festival de Gastronomia de Borrego Serra da Estrela DOP – “Borrego à Mesa” é uma iniciativa organizada pelo município de Oliveira do Hospital, de promoção daquele que é “um produto de excelência da região e com vista à criação de uma nova marca identitária da gastronomia local”.

“Nesta segunda edição aderem ao certame cerca de vinte restaurantes, com uma oferta diversificada desta iguaria gastronómica que ocupa com destaque a mesa dos Oliveirenses o ano inteiro e integra a Carta Gastronómica de Oliveira do Hospital”, referiu a autarquia.

Aderem ao evento, a norte do concelho, os restaurantes, A Cristina, em Aldeia Formosa, O Leque, em Ervedal da Beira, O Dinis e O Gouveia, em Lageosa, e Olea, em Bobadela. Em Oliveira do Hospital participam os espaços de restauração Casa Portuguesa, Laranja Azul, O Cantinho, Pedro’s e Tasquinha do Marques.

Do lado sul, integram o certame os restaurantes L’Artista e Quinta dos Sisos, em Catraia de S. Paio, O Paraíso da Beira, em Chamusca da Beira, Albergaria do Choupal, em São Gião, Olhar sobre o Alva, em São Sebastião do Alva, Vinha do Vale, em Santo António do Alva, Varandas Verdes em Ponte das Três Entradas e os restaurantes A Malga e João Brandão, em Aldeia das Dez.

