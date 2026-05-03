Colisão na A1 em Condeixa provoca dois feridos ligeiros

Jornalista Licenciado em Jornalismo e Comunicação pela Universidade de Coimbra. Fui membro da tvAAC e colaborador no Diário...

Uma colisão entre dois veículos ligeiros na A1 (nas portagens da saída para Condeixa) provocou hoje dois feridos ligeiros.

Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, as vítimas foi assistidas no local, pelos Bombeiros Voluntários de Condeixa, e levadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

O alerta foi dado pelas 11H15 e para o local foram mobilizados 17 operacionais e cinco veículos.