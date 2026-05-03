Condeixa-a-NovaRegião Metropolitana de Coimbra
Colisão na A1 em Condeixa provoca dois feridos ligeiros
Bombeiros Voluntários de Condeixa estiveram no local | Fotografia: BV Condeixa
Uma colisão entre dois veículos ligeiros na A1 (nas portagens da saída para Condeixa) provocou hoje dois feridos ligeiros.
Segundo fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Coimbra, as vítimas foi assistidas no local, pelos Bombeiros Voluntários de Condeixa, e levadas para os Hospitais da Universidade de Coimbra.
O alerta foi dado pelas 11H15 e para o local foram mobilizados 17 operacionais e cinco veículos.