Oliveira do Hospital: Bilhetes da EXPOH começam a ser vendidos segunda-feira

Os ingressos para a 14.ª edição da EXPOH-Feira Regional de Oliveira do Hospital, que decorre no Parque do Mandanelho entre os dias 23 e 27 de julho, começam a ser vendidos esta segunda-feira.

O preço do bilhete geral, com acesso a todos os concertos do certame, tem um custo de 14 euros. No primeiro dia a entrada é livre, com os ingressos dos dias 24 e 25 a terem um custo de quatro euros. Os bilhetes para sábado e domingo, dias 26 e 27, custam cinco euros.

Entre os artistas confirmados, destaque para Némanus (dia 23), Plutónio (dia 24), Hybrid Theory (dia 25), Jorge Palma (dia 26) ou Calema (dia 27). Os bilhetes podem ser comprados na plataforma Ticketline (ticketline.sapo.pt).

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do DIÁRIO AS BEIRAS