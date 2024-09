Oliveira do Hospital: Associação faz campanha para ajudar bombeiros

A Associação Progressiva de Santo António do Alva, no concelho de Oliveira do Hospital está a promover uma campanha de ajuda às corporações de bombeiros do concelho na sequência dos incêndios.

“Nesse sentido, estamos a aceitar doação de bens de bens essenciais necessários (garrafas de água, sumos individuais, fruta, bolachas e barras energéticas)”, divulgou a associação.

Os bens podem ser entregues nas instalações da Associação Progressiva de Santo António do Alva para posteriormente serem encaminhadas aos bombeiros voluntários de Lagares da Beira e de Oliveira do Hospital.