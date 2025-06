Oliveira do Hospital: Acidente de trabalho fez um ferido grave

Um homem com cerca de 55 anos sofreu ontem ferimentos considerados graves, na sequência de um acidente de trabalho, registado em Vendas de Galizes, no concelho de Oliveira do Hospital.

Em declarações ao DIÁRIO AS BEIRAS, Marco Brito, adjunto dos bombeiros voluntários locais, explicou que a vítima “entalou o braço numa máquina e sofreu ferimentos com gravidade”.

“Teve de ser evacuado com recurso a helicóptero do INEM”, acrescentou o responsável, confirmando que o acidente foi registado numa empresa do ramo das madeiras, a laborar em Venda de Galizes, na freguesia de Nogueira do Cravo.

