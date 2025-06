Obras vão condicionar trânsito no IP3 durante dois dias entre Espinheira e Penacova

O trânsito vai estar condicionado, nos dias 13 e 14 de junho, sexta-feira e sábado, no IP3, sentido Coimbra-Viseu, entre Espinheira e Penacova, informou hoje a Infraestruturas de Portugal.

Em comunicado enviado à imprensa, a IP informa “que vai realizar uma intervenção de conservação do pavimento ao longo do troço do IP3 entre os km 56,826 e 58,4, entre os nós de Espinheira e Penacova, no sentido Coimbra Viseu”.

De acordo com o documento, “a intervenção decorre nos dias 13 e 14 de junho, e para a sua execução será necessário suprimir a via direita, no dia 13 de junho, entre as 08H00 e as 18H00. Já no dia 14, será a via da esquerda a ser suprimida no mesmo horário”.