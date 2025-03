Óbito/Miguel Macedo: “Morreu um homem bom” – Luís Montenegro

O primeiro-ministro e presidente do PSD manifestou hoje “profunda consternação” pela morte do ex-ministro Miguel Macedo, dizendo que morreu “um homem bom”.

À entrada para o Conselho de Estado, Luís Montenegro pediu desculpa por “perturbar o normal funcionamento da entrada dos conselheiros de Estado” para fazer, a título completamente excecional, uma declaração sobre a morte de Miguel Macedo.

“Como sabem, durante muitos anos acompanhei-o pessoalmente, politicamente, e vejo-o partir de forma absolutamente inesperada e quero nesta ocasião, em primeiro lugar, endereçar uma palavra de profunda consternação e solidariedade a toda a sua família, à sua mulher, à sua filha, a todos os seus amigos”, disse Montenegro, que foi vice-presidente da bancada do PSD quando Macedo era presidente do grupo parlamentar.

E acrescentou: “É, de facto, com grande tristeza que vemos partir um homem bom, um homem que dedicou muito da sua vida à causa pública, um homem sério, um homem determinado, um amigo, um homem de pensamento, um homem de ação também”, afirmou.

Montenegro lembrou Miguel Macedo como “um homem que serviu o país em várias circunstâncias”: na Assembleia da República como deputado, como líder parlamentar, no Governo como secretário de Estado, como ministro, nas autarquias locais.

“Alguém a quem o povo português – e permitindo-me também falar em nome do PSD – o PS, muito deve. É um momento de grande tristeza, um momento de profundíssima consternação, mas também um momento em que quero evocar as qualidades humanas e políticas de uma personalidade que tocou muitos portugueses e tocou também muitos políticos e eu sou um deles”, declarou.

O ex-ministro social-democrata Miguel Macedo morreu hoje aos 65 anos.

Miguel Macedo desempenhou vários cargos políticos, entre os quais de deputado, líder parlamentar e ministro da Administração Interna, entre 2011 e 2014, sendo atualmente comentador na CNN/Portugal e da TSF no programa “O Princípio da Incerteza”.

Nascido em Braga a 06 de maio de 1959, Miguel Macedo era licenciado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e exercia atualmente a advocacia.

Foi secretário-geral do PSD entre 2005 e 2007, quando o partido era liderado por Luís Marques Mendes.

Miguel Macedo foi secretário de Estado da Juventude do primeiro governo de maioria absoluta de Aníbal Cavaco Silva, entre 1990 e 1991, integrando depois o mesmo ministério, tutelado por Couto dos Santos.

Entre 2002 e 2005, integrou os governos de coligação PSD/CDS-PP de Durão Barroso (XV) e de Pedro Santana Lopes (XVI), como secretário de Estado da Justiça.

O último cargo político ocupado por Miguel Macedo foi o de ministro da Administração Interna do governo liderado por Pedro Passos Coelho, do qual se demitiu em novembro de 2014 na sequência de uma investigação à atribuição de vistos Gold, processo do qual seria absolvido.