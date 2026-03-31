O que faz Deus na cruz? Que escândalo! Que aparente sem sentido! Porquê mais uma cruz?

Jesus que deu a sua vida por amor, mantém-se coerente até ao fim.

Naquela cruz, a terra toca o céu e Deus abraça a humanidade.

Naquela cruz, de braços abertos, estão todas as cruzes do mundo.

Nas palavras do D. Tolentino Mendonça, ‘Deus coloca uma vírgula onde nós pensávamos que só era possível um ponto final’.

Naquela cruz, Jesus abraça todas as nossas interrogações e silêncios… redizendo a vida como possibilidade de salvação.

Jesus abraça todas as lágrimas e todos os sofrimentos do mundo.