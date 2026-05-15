opiniaoVisões de Coimbras

O PS, entre a “sovietização” e o liberalismo d’aquém”

15 de maio de 2026 às 10 h15
Luís Santarino
Autor
Luís Santarino

O Partido Socialista vive hoje de uma enorme falta de identidade. A forma como reagiu às derrotas eleitorais são a evidência.
Qualquer organização, seja de que índole for, após algo correr mal, seja na política, como nas organizações sociais e outras, ou no desporto, não deixaria de tentar perceber quais as causas para antecipar consequências.

Ao não assumir a responsabilidade de primeira figura do PS assumindo a sua liderança até às eleições autárquicas – nunca esteve preparado, nem perfil para tal – Carlos César não fez mais do que hipotecar o futuro colectivo dos socialistas.
A “subida” por falta de, permitiu a José Luis Carneiro assumir a responsabilidade de liderar o Partido Socialista.
A consequência, por falta de debate livre e aberto determinará uma crise interna.
É necessário que os eleitores confiem no Partido Socialista. Mais, tenham confiança que um debate de ideias determinará políticas públicas de valor acrescentado.

O PS é um partido de poder e não um partido frentista!
Os socialistas precisam que o seu Secretário-Geral, tal como fez Mário Soares em tempo de grave crise, pendure o “fato domingueiro”, “puxe as mangas, ponha o casado pelo ombro”, para motivar e estimular os socialistas para o combate por uma sociedade diferente.

“Uma imagem vale por mil palavras”!

A proposta para que os socialistas se juntem aos magotes para a eleição de órgãos internos sem discussão prévia – unidade na acção – porque o debate não existiu nem se deseja que exista, é um princípio que o PS sempre combateu, parecendo orientações, vindas de um qualquer comité central.
A reacção ao centralismo vem de um “liberalismo d’aquém”, sem orientação nem estratégia política, navegando à vista sem rumo definido. “Seja o que Deus quiser” e para onde nos levar!

Dois disparates juntos, tornam o disparate ainda maior e de difícil resolução para quem vier a seguir! Sim, porque há sempre um “day after”!
Resta saber, se o PS está disponível para ser e desenvolver a sua matriz social democrata, ou se quer continuar no limbo, a baloiçar entre a “sovietização e o liberalismo bacoco”!

Mais, se está disponível para aprofundar valores e princípios de uma sociedade avançada, no respeito pelo valor do trabalho, ou se aborta esses valores e princípios e se passa a reger “pelo não sei quê da política”, sem estratégia e sem rumo.

Aquilo a que se chama “Terceira Via” poderá levar ao aprofundamento e desenvolvimento das ideias populistas, aliás, como se está a ver no Reino Unido. Seria um desastre!

Se os portugueses trabalham muito e produzem pouco, a responsabilidade estará em quem não consegue gerir uma empresa com visão de futuro.
Há um segmento de recta – porção finita de uma recta – a preencher pela social democracia. Será nesse segmento de recta que os socialistas e simpatizantes se deverão rever. Sabe-se bem como!

No limite, AD e CHEGA estarão de acordo em muitas matérias da governação,
Há uma questão crucial na política portuguesa; “o quão mal servidos estamos em termos da natureza e qualidade do debate político e mediático”!
E com esta me vou!

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de maio

Água do Mondego já passa pelo dique que rebentou nos casais
15 de maio

“Esforço coletivo de muitas pessoas” tem sido fulcral na afirmação e crescimento da Mealhada
15 de maio

Homenagens e distinções no Dia da Faculdade de Farmácia da UC
15 de maio

Residência tecnológica construída no hospital da Tocha integra meios de diagnóstico aos moradores

opiniao

Pelos arrozais de Mai Chau (parte 3) – Vietname-2025

O PS, entre a “sovietização” e o liberalismo d’aquém”

Concorda com a compra dos terrenos da Crigado?

Visões de Coimbras

O PS, entre a “sovietização” e o liberalismo d’aquém”

Jason Collins: um grande companheiro de equipa

O mau exemplo espanhol