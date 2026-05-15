Colisão seguida de despiste faz ferido na Casa do Sal em Coimbra

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Uma colisão entre dois veículos, seguida de um despiste de uma das viaturas, fez esta tarde um ferido ligeiro na Casa do Sal, em Coimbra.

O acidente ocorreu por volta das 16H30, tendo condicionado o trânsito rodoviário naquela zona da cidade.

A vítima, uma mulher de 45 anos, foi considerada ligeira, tendo sido encaminha para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

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