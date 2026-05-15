Coimbra

Colisão seguida de despiste faz ferido na Casa do Sal em Coimbra

15 de maio de 2026 às 18 h01
O acidente ocorreu por volta das 16H30 | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
António Cerca Martins
Autor
António Cerca Martins

Jornalista Trabalha no Diário As Beiras desde o final de 2021. Escreve na editoria de Coimbra. Também o...

Uma colisão entre dois veículos, seguida de um despiste de uma das viaturas, fez esta tarde um ferido ligeiro na Casa do Sal, em Coimbra.

O acidente ocorreu por volta das 16H30, tendo condicionado o trânsito rodoviário naquela zona da cidade.

A vítima, uma mulher de 45 anos, foi considerada ligeira, tendo sido encaminha para os Hospitais da Universidade de Coimbra.

| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

15 de maio

Colisão seguida de despiste faz ferido na Casa do Sal em Coimbra
15 de maio

Afonso Eulálio segura a liderança no dia em que Vingegaard foi o mais forte no Blockhaus
15 de maio

Ministra do Ambiente diz que era muito mais fácil fazer obra há 20 anos do que agora
15 de maio

Câmara de Coimbra promete intervenção no Centro de Saúde de Celas

Coimbra

Colisão seguida de despiste faz ferido na Casa do Sal em Coimbra

Ministra do Ambiente diz que era muito mais fácil fazer obra há 20 anos do que agora

Câmara de Coimbra promete intervenção no Centro de Saúde de Celas