Coimbra
Colisão seguida de despiste faz ferido na Casa do Sal em Coimbra
O acidente ocorreu por volta das 16H30 | Fotografia: Pedro Filipe Ramos
Uma colisão entre dois veículos, seguida de um despiste de uma das viaturas, fez esta tarde um ferido ligeiro na Casa do Sal, em Coimbra.
O acidente ocorreu por volta das 16H30, tendo condicionado o trânsito rodoviário naquela zona da cidade.
A vítima, uma mulher de 45 anos, foi considerada ligeira, tendo sido encaminha para os Hospitais da Universidade de Coimbra.
| Mais informação na edição de amanhã do DIÁRIO AS BEIRAS