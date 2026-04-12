O. Hospital vence nos Açores e continua na luta por vaga pela subida à Liga 3
O O. Hospital venceu, há instantes, nos Açores, o Lusitânia, por 2-1, e mantém-se na luta por uma vaga na fase de subida à Liga 3.
Em desafio da 25.ª e penúltima jornada da série C do Campeonato de Portugal, os oliveirenses chegaram à vantagem, aos 6′, por intermédio de Gustavo Barge, num belo remate de fora de área.
Pouco depois, o O. Hospital ampliou a contagem, com Matheus Matias, aos 37′, a fazer o 2-0, resultado que se verificava ao intervalo.
Na segunda parte, a formação visitante procurou gerir o resultado. O Lusitânia reagiu e aos 67′, reduziu para 2-1.
Com este resultado, o O. Hospital somou o terceiro triunfo consecutivo e fica à espera dos resultados de Benfica Castelo Branco e Naval 1893, para saber em que posição parte para a última jornada, na luta pela vaga na fase de subida.