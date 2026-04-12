Campeonato de PortugalDesporto

O. Hospital vence nos Açores e continua na luta por vaga pela subida à Liga 3

12 de abril de 2026 às 14 h18
Formação visitante jã vencia por 2-0 ao intervalo | Fotografia: O. Hospital

O O. Hospital venceu, há instantes, nos Açores, o Lusitânia, por 2-1, e mantém-se na luta por uma vaga na fase de subida à Liga 3.

Em desafio da 25.ª e penúltima jornada da série C do Campeonato de Portugal, os oliveirenses chegaram à vantagem, aos 6′, por intermédio de Gustavo Barge, num belo remate de fora de área.

Pouco depois, o O. Hospital ampliou a contagem, com Matheus Matias, aos 37′, a fazer o 2-0, resultado que se verificava ao intervalo.

Na segunda parte, a formação visitante procurou gerir o resultado. O Lusitânia reagiu e aos 67′, reduziu para 2-1.

Com este resultado, o O. Hospital somou o terceiro triunfo consecutivo e fica à espera dos resultados de Benfica Castelo Branco e Naval 1893, para saber em que posição parte para a última jornada, na luta pela vaga na fase de subida.

Texto de:Igor Moita

Últimas

12 de abril

Universidade de Coimbra é palco da nova música de Bárbara Bandeira (com vídeo)
12 de abril

Inauguração da Anozero'26 - Bienal de Coimbra (fotogaleria)
12 de abril

O. Hospital vence nos Açores e continua na luta por vaga pela subida à Liga 3
12 de abril

Expofacic distinguida com "Prémio Cinco Estrelas Regiões" pelo quinto ano seguido

Campeonato de Portugal

O. Hospital vence nos Açores e continua na luta por vaga pela subida à Liga 3

Marialvas garante a manutenção no Campeonato de Portugal

Naval vence está provisoriamente em lugar da série C do Campeonato de Portugal

Desporto

O. Hospital vence nos Açores e continua na luta por vaga pela subida à Liga 3

Liga quer futebol mais próximo do ensino superior

Académica recebe Amarante na primeira “final” na Liga 3