Novo portal turístico quer afirmar município de Tábua como destino de referência

Um novo portal turístico de Tábua, disponível em www.tabuaoencantodasbeiras.pt, quer divulgar aquele município do interior do distrito de Coimbra, disponibilizando informação essencial ao visitante, e afirmá-lo como um destino de referência, anunciou hoje a autarquia.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara Municipal de Tábua argumentou ainda que o novo sítio na internet pretende responder “às novas exigências e comportamentos dos mercados emissores de turistas” e proporcionar aos visitantes experiências únicas no seu território, de forma a que “usufruam em pleno, do potencial turístico instalado”.

Citado na nota, o presidente da autarquia de Tábua, Ricardo Cruz, considerou que o portal “é um sinal de que o desenvolvimento do setor do turismo continuará a constituir-se como uma prioridade para o executivo municipal, criando condições para a atração e fixação de mais visitantes e, naturalmente, de mais investimento nesta área, sobretudo na restauração, alojamento e animação”.

Ricardo Cruz destacou os números de dormidas no município, que em 10 meses, de janeiro a outubro de 2024, “ultrapassaram as 40 mil, o que representa um aumento de 27,4% face a igual período de 2023”.

O autarca lembrou ainda que está prevista no município “a concretização de importantes investimentos” ligados à promoção turística, como o espaço museológico Sarah Beirão / Tábua Welcome Center, “cujo financiamento aguarda resposta do Turismo de Portugal”, o Centro Interpretativo do Mundo Rural e a recuperação e valorização do património romano existente no concelho.

Ainda segundo a nota, a estrutura do portal “é simples e de fácil interação”, estando organizado em quatro grandes temas: descoberta do concelho, onde comer, onde dormir e que fazer.

Também citado no comunicado, David Pinto, vereador com o pelouro do turismo, afirmou que nova página de internet “vem responder à crescente procura que Tábua tem registado nos últimos anos, decorrente da aposta na marca ‘Tábua, o Encantos das Beiras!’ e dos investimentos que o município vem concretizando”.

Destacou, nomeadamente, o projeto “Trilho dos Gaios – Um Percurso com História”, argumentando que tem sido “um enorme sucesso, comprovado pelas mais de 56 mil passagens registadas no ano de 2024 e pela visibilidade alcançada a nível nacional”.