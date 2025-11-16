O Governo anunciou, através do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), um investimento de 850 milhões para requalificar escolas de todo o país, num apoio destinado às escolas classificadas como “P2-Urgente”. O anúncio foi feito a 29 de outubro.

Olhando para a realidade da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, há 14 escolas, em 12 concelhos, classificadas como “P2-Urgente”, de acordo com o Acordo Setorial assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a 21 de julho de 2023.

“Projetos de construção, ampliação ou reabilitação que contribuam para a transição energética terão prioridade”, sublinha o Governo. As autarquias podem submeter candidaturas até 30 de junho de 2026. Cada candidatura “deve corresponder a uma única escola”.

Região Centro tem 37 escolas e 110,5 milhões

No acordo firmado entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI), a região Centro de Portugal conta com 110,5 milhões de euros, para requalificar um total de 37 escolas, que abrangem um universo de 16.696 alunos (780 turmas). A verba representa 13% do valor total desta linha de apoio.

A Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maior fatia do investimento, com 399,5 milhões de euros (47% do total). As candidaturas devem ser feitas através das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), sendo, neste caso, a CCDR Centro a receber as candidaturas dos municípios da CIM Região de Coimbra.

Pode ler o tema do dia sobre as escolas da CIM Região de Coimbra classificadas como “Muito Urgentes”, “Urgentes” e “Prioritárias” na edição impressa e digital de 15/11/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS