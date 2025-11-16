diario as beiras
Nova linha de apoio do Governo disponibiliza verbas para requalificação de 14 escolas “urgentes” na CIM Região de Coimbra

16 de novembro às 15 h27
Arquivo Município de Tábua- Requalificação da Secundária de Tábua já decorre

O Governo anunciou, através do Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), um investimento de 850 milhões para requalificar escolas de todo o país, num apoio destinado às escolas classificadas como “P2-Urgente”. O anúncio foi feito a 29 de outubro.
Olhando para a realidade da Comunidade Intermunicipal (CIM) Região de Coimbra, há 14 escolas, em 12 concelhos, classificadas como “P2-Urgente”, de acordo com o Acordo Setorial assinado entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) a 21 de julho de 2023.
“Projetos de construção, ampliação ou reabilitação que contribuam para a transição energética terão prioridade”, sublinha o Governo. As autarquias podem submeter candidaturas até 30 de junho de 2026. Cada candidatura “deve corresponder a uma única escola”.

Região Centro tem 37 escolas e 110,5 milhões
No acordo firmado entre o Governo e o Banco Europeu de Investimento (BEI), a região Centro de Portugal conta com 110,5 milhões de euros, para requalificar um total de 37 escolas, que abrangem um universo de 16.696 alunos (780 turmas). A verba representa 13% do valor total desta linha de apoio.
A Região de Lisboa e Vale do Tejo concentra a maior fatia do investimento, com 399,5 milhões de euros (47% do total). As candidaturas devem ser feitas através das Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR), sendo, neste caso, a CCDR Centro a receber as candidaturas dos municípios da CIM Região de Coimbra.

Pode ler o tema do dia sobre as escolas da CIM Região de Coimbra classificadas como “Muito Urgentes”, “Urgentes” e “Prioritárias” na edição impressa e digital de 15/11/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS

