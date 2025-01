Nível da água no Cabouco (Ceira) já está a baixar

O pico de caudal das águas do Rio Ceira, verificado entre as 12H00 e as 13H00 desta segunda-feira, provocou a inundação das ruas da parte baixa da localidade de Cabouco.

Cerca das 16H00, porém, o nível das águas já está mais baixo e a tendência é para estabilizar, disse ao DIÁRIO AS BEIRAS o presidente da Junta de Freguesia de Ceira, Fernando Santos.

No local, mantém-se em prevenção um dispositivo de segurança que envolve elementos da Proteção Civil do Município de Coimbra, com bombeiros sapadores e um barco, e da GNR.

(Ler reportagem completa na edição em papel de amanhã, 28 de janeiro de 2025, do DIÁRIO AS BEIRAS)