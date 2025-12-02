diario as beiras
Desporto

Nadadora Camila Rebelo está na final dos Europeus de pista curta na Polónia

02 de dezembro de 2025 às 21 h37
0 comentário(s)
A final dos 200 metros costas está agendada para as 18H10 de  amanhã, quarta-feira

A nadadora de Vila Nova de Poiares e atleta do clube Lousan Natação, Camila Rebelo, garantiu hoje a presença na final de amanhã dos 200 metros costas do Europeu de piscina curta que se realiza em Lublin, na Polónia. Terminou a 1.ª das duas meias-finais em 2.04,72 minutos, muito perto do seu próprio recorde nacional de 2.04,39 minutos.

É a sua 2.ª melhor marca de sempre, que lhe garante, pela 3.ª vez, a presença em finais em Europeus de piscina curta, depois de Otopeni (2023) nos 100 e 200 costas, e o 4.º melhor registo das duas meias-finais.

A final está agendada para as 18H10 de  amanhã. Neste primeiro dia de competição, destaque também para Ana Pinho Rodrigues que melhorou o seu recorde nacional nos 100 bruços por três centésimos de segundos (1.06,73 minutos/1.06,70 minutos). Um grande registo da nadadora, conseguido na 4.ª série, mas insuficiente para garantir a presença nas meias-finais (fez o 22.º melhor tempo).

Quem também participou nos 100 bruços foi Alexandre Amorim que concluiu a prova em 59,75 segundos, o 51.º melhor registo entre todos os nadadores.

Autoria de:

António Rosado

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

02 de dezembro

Nadadora Camila Rebelo está na final dos Europeus de pista curta na Polónia
02 de dezembro

Greve geral: Pureza diz que pressões da ministra não vão demover trabalhadores
02 de dezembro

Colégio de São Boaventura na Rua da Sofia em Coimbra está à venda
02 de dezembro

Detido suspeito de agredir e injuriar a mulher em Coimbra

Desporto

Desporto
02 de dezembro às 21h37

Nadadora Camila Rebelo está na final dos Europeus de pista curta na Polónia

0 comentário(s)
Desporto
02 de dezembro às 12h52

Futsal/Mundial feminino: Portugal goleia Itália e apura-se para as meias-finais

0 comentário(s)
Desporto
02 de dezembro às 10h19

AF Coimbra: Já se conhecem as equipas para 2ª fase

0 comentário(s)