A nadadora de Vila Nova de Poiares e atleta do clube Lousan Natação, Camila Rebelo, garantiu hoje a presença na final de amanhã dos 200 metros costas do Europeu de piscina curta que se realiza em Lublin, na Polónia. Terminou a 1.ª das duas meias-finais em 2.04,72 minutos, muito perto do seu próprio recorde nacional de 2.04,39 minutos.

É a sua 2.ª melhor marca de sempre, que lhe garante, pela 3.ª vez, a presença em finais em Europeus de piscina curta, depois de Otopeni (2023) nos 100 e 200 costas, e o 4.º melhor registo das duas meias-finais.

A final está agendada para as 18H10 de amanhã. Neste primeiro dia de competição, destaque também para Ana Pinho Rodrigues que melhorou o seu recorde nacional nos 100 bruços por três centésimos de segundos (1.06,73 minutos/1.06,70 minutos). Um grande registo da nadadora, conseguido na 4.ª série, mas insuficiente para garantir a presença nas meias-finais (fez o 22.º melhor tempo).

Quem também participou nos 100 bruços foi Alexandre Amorim que concluiu a prova em 59,75 segundos, o 51.º melhor registo entre todos os nadadores.