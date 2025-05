Museu do Portugal Romano de Condeixa-a-Nova visitado por mais de 100 mil pessoas

A Câmara de Condeixa-a-Nova, no distrito de Coimbra, destacou hoje o percurso do Museu Portugal Romano em Sicó (PO.RO.S), inaugurado em 2017, que já recebeu mais de 100 mil visitantes em oito anos.

“Ao longo destes oito anos, o PO.RO.S tem contribuído de forma significativa para o desenvolvimento cultural e turístico de Condeixa, elevando o nome do concelho a nível nacional e internacional”, congratulou-se o presidente da Câmara, em comunicado enviado à agência Lusa.

Segundo Nuno Moita, o equipamento vai muito além da temática romana, sendo atualmente um “espaço cultural por excelência de Condeixa-a-Nova”, que acolhe espetáculos, concertos, conferências, ‘workshops’ e exposições multidisciplinares que envolvem públicos diversos e linguagens inovadoras.

Para o autarca, o PO.RO.S afirma-se como um “verdadeiro polo cultural de Condeixa-a-Nova e uma referência no panorama museológico nacional e europeu”.

Neste mês de maio, em que assinala oito anos de funcionamento, conta com 104 mil visitantes.

“Apesar dos desafios enfrentados, sobretudo durante os anos de pandemia (2020 e 2021), manteve o seu compromisso de fazer mais e melhor, consolidando-se como um espaço onde o legado romano se cruza com a tecnologia e a criatividade contemporânea”, sublinhou.

O presidente do município destacou ainda que o museu recebeu, em 2018, o prémio “Aplicação de Gestão e Multimédia”, da Associação Portuguesa de Museologia (APOM), e o galardão internacional Heritage in Motion – Best Achievement Award, atribuído pela European Museum Academy, Europa Nostra e Europeana.

Em 2021, foi nomeado para os EMYA – European Museum of the Year Award, uma das mais prestigiadas distinções museológicas europeias, e no ano seguinte foi destacado pela plataforma educativa Twinkl Resources como um dos melhores museus portugueses para visitar em família, pelo seu papel educativo e inclusivo.

Já em 2023, voltou a ser premiado com o título de “Melhor Projeto de Tecnologia Aplicada ao Património”, no âmbito da Bienal Ibérica de Património Cultural – AR&PA, atribuída pelo Património.pt.