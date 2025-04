Município de Tábua investe 200 mil euros em sete novos Condomínios de Aldeia

O município de Tábua, no interior norte do distrito de Coimbra, vai investir 200 mil euros em sete novos Condomínios de Aldeia, para aumentar a resiliência das comunidades locais face aos incêndios rurais, disse fonte camarária.

O programa nacional de Apoio às Aldeias Localizadas em Território de Floresta tem, em Tábua, três projetos já em execução – Aldeia do Fontão, Senhor da Serra e São João da Boa Vista, este último em parceria com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra – e terá agora sete novas intervenções em cinco freguesias.

“Este projeto tem uma importância extrema, porque preparamos e criamos resiliência nas aldeias. Com mais estes sete condomínios, que somam aos que já estão implementados, quase que cobrimos todo o território e as freguesias com medidas de proteção das aldeias”, disse hoje à agência Lusa Ricardo Cruz, presidente da Câmara de Tábua.

O investimento de 200 mil euros para a gestão integrada e sustentável das áreas florestais e rurais – através de ações de controlo de espécies invasoras e reflorestação e recuperação de povoamentos com espécies autóctones, e respetiva manutenção, durante cinco anos -, incidirá sobre as localidades de Vale de Gaios, Santo Amaro e Vila do Mato, na freguesia de Midões, Vale de Ovelha (Carapinha), Mancelos-Barrosa (Tábua), Santo Antão (Sinde) e Covas, na União de Freguesias de Covas e Vila Nova de Oliveirinha, numa área total de 136 hectares.

“Criamos aqui uma resiliência de proteção às populações que nos coloca num patamar já elevado. Sabendo perfeitamente que cada um de nós, população, terá sempre a responsabilidade de continuar a proteger os seus territórios”, notou Ricardo Cruz.

O autarca frisou, por outro lado, que o projeto incide sobre localidades “onde vive muita gente” e que Tábua, “na sua globalidade, não está a perder população”.

“Temos feito muito trabalho para a fixação de população, ainda agora estamos a apresentar mais projetos de arrendamento acessível, que nos permitem, também nas freguesias, dotá-las de equipamentos para que as pessoas não tenham de sair de lá. E ao quase cobrirmos o território com Condomínios de Aldeia isso é uma mais-valia na nossa estratégia de fixação da população, porque traz mais segurança às pessoas”, vincou Ricardo Cruz.

“Isto não resolve tudo, mas é mais um patamar, mais uma etapa, que contribui, de forma decisiva, para a prevenção de incêndios florestais. Todos dizemos que temos de prevenir e prevenir e é isso que estamos a fazer”, acrescentou.

Além destes projetos que visam a segurança e resiliência das aldeias, Ricardo Cruz lembrou que, no atual mandato, a autarquia implementou um centro municipal de Proteção Civil, duplicou as equipas de intervenção permanente dos bombeiros da sede de concelho e de Vila Nova de Oliveirinha (para as quais contribui com 50% dos vencimentos), procede à limpeza de faixas de gestão de combustível e ações de esclarecimento com a GNR para sensibilizar os proprietários para a limpeza de terrenos.

“Temos aqui um trabalho muito sério e pensamos que poderá vir a dar frutos, naquilo que é a capacitação, a prevenção e a robustez, para que, ao trabalhar em conjunto, ainda antes da época de verão estejamos preparados nesta temática dos incêndios florestais”, aduziu o autarca.

O autarca destacou, igualmente, o envolvimento da população nestes projetos dos Condomínios de Aldeia, observando que as ações de reflorestação visam, essencialmente, terrenos privados, em que os proprietários poderiam plantar eucaliptos visando alguma rentabilidade, mas optaram por espécies autóctones, que dão, segundo Ricardo Cruz, uma rentabilidade diferente.

“Há que valorizar isso, embora tenha havido algumas dúvidas e esclarecimento de dúvidas, de forma global temos de parabenizar a envolvência dos privados ao aceitarem os Condomínios”, afirmou.

A sessão de apresentação dos sete novos Condomínios de Aldeia de Tábua está agendada para sexta-feira, às 10:00, nos Paços do Município.