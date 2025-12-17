diario as beiras
Mira

Município de Mira recebe imóvel da antiga Regência Florestal e assume a sua gestão

17 de dezembro de 2025 às 10 h38
DR

O presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, participou na cerimónia de assinatura da transferência de competências de Gestão de Património Imobiliário Público sem Utilização, que decorreu no Palácio de Queluz, em Sintra.

No âmbito deste processo nacional, o município de Mira recebeu formalmente o imóvel da antiga Regência Florestal.

Segundo Artur Fresco, “este imóvel representa uma parte importante da história do nosso território. A sua transferência para o Município de Mira é uma oportunidade estratégica para lhe dar uma nova vida e colocá-lo ao serviço da população. Este é um passo decisivo para continuarmos a valorizar o nosso património e reforçar a identidade do concelho”, afirmou o autarca.

