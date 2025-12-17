O presidente da Câmara Municipal de Mira, Artur Fresco, participou na cerimónia de assinatura da transferência de competências de Gestão de Património Imobiliário Público sem Utilização, que decorreu no Palácio de Queluz, em Sintra.

No âmbito deste processo nacional, o município de Mira recebeu formalmente o imóvel da antiga Regência Florestal.

Segundo Artur Fresco, “este imóvel representa uma parte importante da história do nosso território. A sua transferência para o Município de Mira é uma oportunidade estratégica para lhe dar uma nova vida e colocá-lo ao serviço da população. Este é um passo decisivo para continuarmos a valorizar o nosso património e reforçar a identidade do concelho”, afirmou o autarca.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (17/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS