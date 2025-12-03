diario as beiras
Pampilhosa da Serra

Município da Pampilhosa da Serra reforça acompanhamento à população mais idosa

03 de dezembro de 2025 às 18 h57
DR

O município da Pampilhosa da Serra, no interior do distrito de Coimbra, iniciou um programa de reforço do acompanhamento da população sénior do concelho, de forma a garantir respostas adequadas, humanas e de proximidade aos munícipes mais fragilizados.

O programa “Conversas de Avós de Proximidade” destina-se a pessoas com 60 ou mais anos que, por fragilidade física, doença ou isolamento, permanecem no domicílio.

As visitas incluem uma avaliação inicial das capacidades e interesses de cada pessoa, permitindo definir um plano de intervenção personalizado, que garanta respostas adequadas ou a reintegração comunitária, incentivando a participação em momentos de convívio e na vida ativa da comunidade.

O objetivo da iniciativa passa por reduzir o isolamento e a solidão, prevenir o declínio cognitivo, fortalecer laços afetivos e reforçar a participação dos seniores na comunidade, promovendo redes de proximidade que contribuem para uma vida mais ativa, integrada e significativa.

