Município da Pampilhosa da Serra investe mais de 147 mil euros no tecido empresarial

O município da Pampilhosa da Serra já investiu este ano mais de 147 mil euros no tecido empresarial do concelho, ao abrigo do Regulamento Municipal de Apoio ao Empreendedorismo.

Com uma dotação orçamental de 250 mil euros, o programa permitiu que, em junho e agosto, tivessem sido assinados 16 contratos com empresários do concelho, que recebem cerca de 70% de comparticipação do investimento, a fundo perdido, até ao limite de 10 mil euros.

“Não é dar dinheiro, é dizer que para quem investir, modernizar e melhorar, a Câmara Municipal está lá ao lado”, expressou o presidente da autarquia de Pampilhosa da Serra, Jorge Custódio, em comunicado.