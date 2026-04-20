Câmara de Coimbra saúda aprovação no parlamento de suplemento para motoristas

A presidente da Câmara de Coimbra, Ana Abrunhosa, saudou hoje a aprovação no parlamento da proposta do PS de suplemento de 25% para motoristas e uma iniciativa do Chega para a criação de uma carreira especial.

“Queria saudar quer os grupos políticos que tiveram estas iniciativas – que foram várias, quer os grupos políticos que tornaram depois possível que estas iniciativas fossem viabilizadas na Assembleia da República”, afirmou Ana Abrunhosa, eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), que falava na reunião do executivo de hoje.

Para a autarca, a aprovação dessas duas iniciativas parlamentares não resolvem “totalmente o problema das condições de trabalho dos SMTUC [Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra]”, recordando que as iniciativas apenas dizem respeito aos motoristas, quando há outras carreiras que preocupam o município.

Ana Abrunhosa deixou também uma nota de agradecimento a sindicatos e à Comissão de Trabalhadores dos SMTUC, referindo que as propostas terão agora de baixar às comissões parlamentares, antevendo que ainda irá demorar “o seu tempo” até as propostas se efetivarem.

“Não deixa de ser uma conquista política importante”, vincou.

Na sexta-feira, a Assembleia da República aprovou uma proposta do PS para criar um suplemento de 25% para trabalhadores que exercem a função de agente único nos transportes, com votos favoráveis do PS, Chega, Livre, PCP, BE, PAN e JPP, e votos contra dos partidos que suportam o Governo, PSD e CDS-PP, e ainda da IL.

Na reunião do executivo, o anterior presidente da Câmara de Coimbra e atualmente vereador na oposição, José Manuel Silva (eleito por uma coligação liderada pelo PSD), também se regozijou com a aprovação do suplemento, recordando que esta era uma “luta antiga” dos motoristas.

“Desenvolveram durante muitos anos essa luta justa por um suplemento. Também fiz parte dessa luta. Não foi possível no nosso executivo, felizmente foi agora concretizado e dou os parabéns”, vincou.

Já o vereador Ricardo Lino, do PS, lamentou que o PSD, incluindo o presidente da sua concelhia que é deputado, tenha votado contra o suplemento, há muito reivindicado pelos motoristas dos SMTUC.

“Nunca votei contra projetos de resolução quando estava em causa Coimbra”, salientou Ricardo Lino.

Durante o debate da iniciativa dos socialistas na quinta-feira na Assembleia da República, as restantes bancadas parlamentares recordaram que o PS acabou com a carreira de agente único em 2008.

Em 2025, os trabalhadores dos SMTUC estiveram vários dias em greve, lutando pela reposição da carreira e por melhorias salariais, num serviço municipal que tem registado dificuldades em contratar novos motoristas e mecânicos.

O vereador da IL, Celso Monteiro, manifestou-se contra a posição do seu grupo parlamentar na Assembleia da República e aproveitou o momento para questionar o município sobre o ponto de situação de uma eventual transformação dos SMTUC em empresa municipal.

Na resposta, Ana Abrunhosa disse que essa possibilidade carece de mais estudo, considerando que, face à intermodalidade, poderá fazer sentido avaliar a possibilidade de haver um único operador na região de Coimbra.

“Ter um operador único traz claras vantagens de escala e é muito mais ágil no mercado”, notou, referindo que a questão terá de ser estudada em conjunto com a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e a solução que venha a ser adotada terá de salvaguardar os direitos dos trabalhadores.

“Temos de pensar numa gestão muito integrada e metropolitana dos transportes”, sustentou.