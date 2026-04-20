25 de Abril com sessão oficial, Assembleia Jovem e concerto na Praça do Comércio

Coimbra vai assinalar o 52.º aniversário do 25 de Abril com um programa comemorativo que inclui a cerimónia oficial nos Paços do Concelho, a realização da Assembleia Municipal Jovem e um concerto evocativo da liberdade na Praça do Comércio, informou hoje a Câmara Municipal.

Segundo a autarquia, as comemorações têm início pelas 09:30 do próximo sábado, com o hastear da Bandeira Nacional na varanda dos Paços do Concelho e a interpretação do Hino Nacional pela Filarmónica União Taveirense, seguindo-se a sessão solene.

Às 11:00 tem lugar a III Assembleia Municipal Jovem, iniciativa que promove a participação cívica dos mais jovens e a reflexão sobre os valores democráticos junto da comunidade escolar.

Para fechar o programa está previsto um concerto da banda Cara de Espelho, que terá lugar pelas 18:00, na Praça do Comércio.