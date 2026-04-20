Câmara de Coimbra com resultado positivo de 11,7 ME em 2025

A Câmara de Coimbra apresentou um resultado líquido positivo de 11,7 milhões de euros (ME) em 2025, mais cerca de três milhões face a 2024, de acordo com os documentos de prestação de contas aprovados hoje.

O documento, aprovado com um voto contra da ex-vereadora do Chega, Maria Lencastre, aponta para um crescimento de 3 ME do resultado líquido da Câmara de Coimbra para um total de 11,7 ME positivos em 2025, afirmou o vereador com a pasta das finanças, Luís Filipe, destacando um “melhor comportamento da autarquia, do ponto de vista económico”.

No final de 2025, os rendimentos do município situaram-se em 161,3 milhões de euros para um nível de gastos de 149,6 milhões de euros, com aumento de cerca de 14% dos rendimentos, enquanto os gastos, apesar de também terem incrementado, tiveram um aumento mais ligeiro (12,58%).

Os documentos consultados pela agência Lusa dão nota de um aumento do número de efetivos na Câmara de Coimbra em 2025, com um total de 2.108 trabalhadores municipais a 31 de dezembro.

Os gastos com pessoal aumentaram em 4,7 ME, sobretudo relacionados com o aumento da tabela remuneratória e o número de efetivos.

Registaram-se também alguns aumentos de gastos no tratamento de resíduos urbanos ou eletricidade, entre outros.

Já nos rendimentos, os maiores crescimentos estiveram relacionados com impostos e taxas cobradas direta ou indiretamente pelo município.

No caso do Imposto Municipal sobre as Transmissões Onerosas de Imóveis (IMT), houve um aumento de 5,8 ME de receita e, no caso de impostos diretos (sobretudo relacionado com o IMI – Imposto Municipal sobre Imóveis), de cerca de três milhões de euros.

Já a taxa turística situou-se nos 726 mil euros em 2025, um aumento de cerca de 92 mil euros face a 2024.

Na reunião do executivo, Luís Filipe destacou também a redução do prazo médio de pagamento a fornecedores passando de 61 dias em 2024 para 43 em 2025.