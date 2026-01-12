diario as beiras
CIM Região de CoimbraMira

Mulher ferida com gravidade após colisão em Mira acabou por falecer

12 de janeiro de 2026 às 17 h34
0 comentário(s)
DR

A mulher de 58 anos, considerada ferida grave na sequência de uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros registada sexta-feira, na Estrada Nacional 109, em Ermida, concelho de Mira, acabou por não resistir aos ferimentos. A vítima, Maria José Domingues Balseiro, era natural e residente em Ermida.

A cargo da agência funerária Diogo Ribeiro, as cerimónias fúnebres realizam hoje, pelas 15H30, da Capela da Ermida, seguindo para o Cemitério de Mira.

Funcionária do município de Leiria há cerca de 30 anos, exercia atualmente funções no Departamento de Desenvolvimento Territorial.

Hoje, através das redes sociais, o município leiriense manifestou “o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria José Domingues Balseiro ocorrido esta sexta-feira, aos 58 anos”.

“Ao longo do seu percurso profissional, distinguiu-se pela competência, rigor e um elevado sentido de serviço público, deixando uma marca de dedicação e compromisso na missão do município”, enalteceu a autarquia. | I.M.

Autoria de:

redação Diário as Beiras

Deixe o seu Comentário

O seu email não vai ser publicado. Os requisitos obrigatórios estão identificados com (*).


Últimas

12 de janeiro

Pedro Frazão nega ter difamado José Manuel Pureza e justifica-se com formação cristã
12 de janeiro

PCP acusa Governo de querer desmantelar SNS e estar desligado da realidade
12 de janeiro

Jorge Pinto diz que há caos no SNS e que "portugueses estão desesperados"
12 de janeiro

Mulher ferida com gravidade após colisão em Mira acabou por falecer

CIM Região de Coimbra

CIM Região de CoimbraMira
12 de janeiro às 17h34

Mulher ferida com gravidade após colisão em Mira acabou por falecer

0 comentário(s)
CantanhedeCIM Região de Coimbra
12 de janeiro às 10h23

Cantanhede: Cortejo de Reis alimenta ambição de novas salas para catequese

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraTábua
09 de janeiro às 20h31

Tábua quer bombeiros com novas ambulâncias e veículos de combate a incêndios

0 comentário(s)

Mira

CIM Região de CoimbraMira
12 de janeiro às 17h34

Mulher ferida com gravidade após colisão em Mira acabou por falecer

0 comentário(s)
Mira
09 de janeiro às 22h16

Colisão em Mira resulta em dois feridos, um deles em estado grave

0 comentário(s)
CIM Região de CoimbraMira
09 de janeiro às 18h06

Mira investe 7 milhões de euros em novas salas de aula e pavilhão de escola secundária

0 comentário(s)