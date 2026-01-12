A mulher de 58 anos, considerada ferida grave na sequência de uma colisão rodoviária entre dois veículos ligeiros registada sexta-feira, na Estrada Nacional 109, em Ermida, concelho de Mira, acabou por não resistir aos ferimentos. A vítima, Maria José Domingues Balseiro, era natural e residente em Ermida.

A cargo da agência funerária Diogo Ribeiro, as cerimónias fúnebres realizam hoje, pelas 15H30, da Capela da Ermida, seguindo para o Cemitério de Mira.

Funcionária do município de Leiria há cerca de 30 anos, exercia atualmente funções no Departamento de Desenvolvimento Territorial.

Hoje, através das redes sociais, o município leiriense manifestou “o seu profundo pesar pelo falecimento de Maria José Domingues Balseiro ocorrido esta sexta-feira, aos 58 anos”.

“Ao longo do seu percurso profissional, distinguiu-se pela competência, rigor e um elevado sentido de serviço público, deixando uma marca de dedicação e compromisso na missão do município”, enalteceu a autarquia. | I.M.