Mulher desaparecida encontrada com vida

A mulher de 88 anos que estava desaparecida desde terça-feira, em Vendas Novas (Cantanhede), foi encontrada na manhã de ontem com vida.

Em declarações ao DIÁ-RIO AS BEIRAS, Sandro Oliveira, oficial de comunicação e relações-públicas do Comando Territorial da GNR de Coimbra, revelou que “às 09H45 foi comunicado o aparecimento, no setor de buscas que estava atribuído aos Bombeiros Voluntários de Cantanhede, que localizaram a senhora”, na sequência das buscas que haviam sido retomadas.

De acordo com o responsável, a octogenária encontrava-se “refugiada numa casa abandonada, debaixo da galera de um trator. Estava encostada a uns pneus, debaixo de um telheiro”, precisou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa do dia 23/01/2025 do DIÁRIO AS BEIRAS