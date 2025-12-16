diario as beiras
Montenegro inaugura troço suburbano do metrobus

16 de dezembro de 2025 às 09 h58
É em Ceira, na zona leste do concelho de Coimbra, que hoje é inaugurado o troço Portagem (Coimbra)/Serpins (Lousã) do sistema Metro Mondego.

Desasseis anos depois do fim da centenária linha ferroviária – a 3 de janeiro de 2010 – entre os três concelhos da região (incluindo Miranda do Corvo) passa a funcionar um novo conceito de transporte: metrobus.

Para assinalar o momento, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, confirmou a sua presença, hoje, às 10H00, no Parque de Material e Oficinas do Metrobus (PMOM), em Ceira.

Repete a visita de 26 de setembro último, quando o líder do Governo viajou no troço urbano de Coimbra do metrobus, a funcionar desde essa altura, de forma preliminar, entre o Vale das Flores e a Portagem. Na ocasião destacou o que disse ser “alternativa à utilização dos carros”.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital de hoje (16/12/2025) do DIÁRIO AS BEIRAS

António Rosado

