Coimbra

Montenegro diz em Coimbra estar em contacto com Comissão Europeia para “perspetivar formas de financiamento”

29 de janeiro de 2026 às 17 h38
Pedro Filipe Ramos

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse hoje que o Governo português está em contacto com a Comissão Europeia para se desenhar e “perspetivar formas de financiamento” para a recuperação das zonas afetadas pela depressão Kristin.

Em Coimbra, já depois de ter passado por Leiria e Ansião, Montenegro explicou que os efeitos da depressão são “muito vultosos”, mais do que expectável no início.

“Estamos em contacto com a Comissão Europeia e com o gabinete da senhora presidente da Comissão Europeia para tentarmos desenhar e perspetivar formas de financiamento para ajudarmos as pessoas, as famílias e as empresas, e também as entidades públicas, a superarem este momento”, disse.

Autoria de:

Agência Lusa

