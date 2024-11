Montemor-o-Velho: Fórum Distrital da Anafre escutou preocupações e ajudou a esclarecer autarcas

As propostas para o Orçamento do Estado (OE) 2025, a revisão da Lei das Finanças Locais, o Estatuto dos Eleitos Locais ou a ligação da Proteção Civil com as populações e autarcas foram alguns dos temas em destaque no II Encontro Distrital de Freguesias do Distrito de Coimbra, iniciativa promovida pela Associação Nacional de Freguesias (Anafre).

“Na minha intervenção falei, principalmente, das propostas que apresentámos na Assembleia da República para o OE2025”, contou o presidente da Anafre, Jorge Veloso.

A “revisão da Lei das Finanças Locais” ou a “alteração do Estatuto dos Eleitos Locais” também foram temas abordados, no encontro que decorreu no sábado, no Pavilhão Multiusos da Carapinheira.

A possibilidade “dos autarcas que trabalham a meio tempo terem, a partir de janeiro, ajuda em despesas de representação”, contou, foi debatida, tal como as formas de financiamento das juntas.

“As contrapartidas pagas às juntas, pela gestão do Espaço Cidadão, são escassas. Pedimos que essas contrapartidas passem para 50% da receita daquilo que nós cobramos”, esclareceu Jorge Veloso que assumiu que o encontro “correu muito bem”.

“Estavam cerca de 90 pessoas e mais autarcas que na 1.ª edição”, revelou ainda o autarca.

“Os temas abordados trouxeram esclarecimentos às juntas de freguesia”, considerou o coordenador distrital da Anafre, Paulo Cardoso.

“Temos 155 freguesias no distrito de Coimbra, cerca de 115 são nossas associadas. Estiveram representadas apenas 43, apesar dos nossos apelos”, contou.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 19/11/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS