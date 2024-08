Montemor-o-Velho: Feira do Ano com aumento de 17% de expositores

São 187 os expositores este ano presentes na Feira do Ano-Festas Concelhias 2024 de Montemor-o-Velho, o que representa um aumento de 17% em relação o ano passado (159 stands).

O número foi avançado ontem por Emílio Torrão, presidente da Câmara de Montemor-o-Velho, no decorrer da apresentação do evento. Durante nove dias, são muitas as atividades que vão decorrer no Largo da Feira, este ano, com forte aposta no cartaz musical, com nomes como Pedro Abrunhosa, Mariza ou GNR (ver programa).

A organização, a cargo do município, reservou perto de 550 mil euros para a iniciativa, esperando ultrapassar o número de visitantes da anterior realização (122 mil). Segundo o autarca, a Feira do Ano tem vindo a ganhar dimensão nacional e internacional, exigindo elevado “níveis de profissionalismo e dedicação”.

Num modelo “ainda em evolução”, serão nove dias de feira agrícola e industrial, cultura, gastronomia, tradição, animação e Morlândia, que este ano ocupa 1.500 metros2 e foi deslocalizada para a frente Ribeirinha (por questões de espaço).

Uma organização, diz o presidente, “feita para todos e gratuita. Para as famílias e para todas as idades”.

Aposta forte no cartaz

De acordo com Emílio Torrão, “as entidades e empresas aderiram em força” para a edição 2024 do certame, destacando depois o “cartaz atrativo”, apenas possível “porque as finanças do município assim o permitem”.

O presidente destacou alguns dos nomes que irão atuar nos dois palcos da feira, lembrando a “aposta forte no cartaz, com expressão, local e nacional”, que resulta num evento que “atravessa gerações e promove a cultura”.

Fernando Almeida na inauguração

A inauguração da Feira do Ano-Festas Concelhias 2024 está marcada para dia 31 (sábado), às 19H00, e contará com a presença de Fernando Almeida, presidente do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge – “Um exemplo de boas práticas para os nossos empresários”, sublinhou Emílio Torrão.

Pode ler a notícia completa na edição impressa e digital do dia 27/08/2024 do DIÁRIO AS BEIRAS